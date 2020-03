Dalla “raccolta di foglie di alloro” ai “bollenti spiriti”: le ultime denunce a Oristano

Altro caso curioso riguarda un cittadino sorpreso dalla volante a passeggiare in piena notte, lo stesso, interrogato dagli operatori circa il motivo di quella camminata notturna si è giustificato dicendo di essere andato dalla ragazza per soddisfare i suoi bollenti spiriti.

Non trovano più applicazione, quindi, le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 c.p.; per di più, la nuova sanzione amministrativa è applicabile anche alle inosservanze delle misure commesse anteriormente all’entrata in vigore del Decreto in argomento.

A tal proposito, il 25 marzo il governo ha emesso un nuovo decreto che prevede, in caso di violazione delle misure di contenimento e salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione pecuniaria da 400 a 3000 euro, aumentata fino a un terzo nell’eventualità in cui la violazione avvenga mediante l’utilizzo di un veicolo.

Continuano in ogni caso i serrati controlli della Questura, finalizzati ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento disposte dal governo per la gestione dell’emergenza legata al diffondersi, su tutto il territorio nazionale, della pandemia da COVID-19.

La necessità di stare a casa, al fine di limitare la diffusione della pandemia da COVID-19, e le eventuali implicazioni che queste misure di contenimento possono avere sulla serenità della convivenza in ambito familiare, ha spinto la Polizia di Stato ad una maggiore sensibilizzazione e intensificazione dell’attività, finalizzata a prevenire episodi di violenza e di maltrattamenti in famiglia.

Fonte: Casteddu On Line

