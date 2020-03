La prossima emergenza per la Regione: agricoltura e clima imprevedibile

Confagricoltura Oristano chiede soluzioni per le aziende in difficoltà tra siccità e gelate



Passata l’emergenza coronavirus, il dibattito regionale si dovrà spostare su agricoltura e problemi climatici, per costruire sistemi mutualistici e assicurativi seri che consentano all’impresa agricola di preservare il proprio reddito. Lo chiede il presidente di Confagricoltura Oristano, Paolo Mele, dopo la gelata di mercoledì notte.

“Confagricoltura Oristano è conscia delle enormi difficoltà in cui versa tutto il sistema italiano e ritiene che l’essere organizzazione significhi anche lavorare silenziosamente ma in maniera fattiva per sostenere il proprio Paese”, si legge in una nota. “Per questo aveva deciso con grande senso di responsabilità, per non creare polemiche, di aspettare che l’emergenza pandemia passasse prima di fare un bilancio per il settore agricolo provinciale”.

“Tuttavia, la gelata della notte del 25 marzo ha per l’ennesima volta stravolto l’andamento climatico, non perché fosse fuori stagione, dal momento che le gelate così dette tardive primaverili sono ben conosciute agli agricoltori, ma perché l’annata agraria 2019-2020 sarà ricordata come una delle meno prevedibili degli ultimi cinquant’anni”, si legge ancora nella nota di Confagricoltura.

“Come si ricorderà, abbiamo assistito ad un autunno diversamente piovoso per la nostra Regione, un inverno quanto meno bizzarro con temperature elevate, ed ora abbiamo assistito ad una primavera che, nei suoi primi giorni, ci riporta ad un andamento climatico che si potrebbe definire normale andando però a compromettere in maniera preoccupante vigneti, oliveti, frutteti e colture in pieno campo”.

“La nostra organizzazione, senza grandi scalpori né grandi richieste, vuole comunque tenere alta l’attenzione su queste problematiche”, prosegue il documento. “Riteniamo infatti che, proprio in virtù della sua imprevedibilità, l’andamento climatico debba essere affrontato con sistemi mutualistici e assicurativi seri e competitivi. Questi consentirebbero all’impresa agricola di preservare il proprio reddito e la renderebbero forte, capace di essere un pilastro importante della società anche nei momenti di difficoltà, come quelli che stiamo affrontando in questi primi mesi del 2020”.

