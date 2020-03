Quartu, la bella notizia: “Due persone hanno vinto la battaglia contro il Coronavirus”

Eccoli, gli ultimi dati ufficiali sul Coronavirus a Quartu Sant’Elena. A diramarli è il sindaco Stefano Delunas: “Quattro ricoverati in ospedale e sette in isolamento domiciliare. Come da protocollo la stessa Ats ha già individuato e informato le persone entrate in contatto con i soggetti positivi e saranno tenuti tutti sotto strettissimo e quotidiano monitoraggio da parte del personale competente. Agli 11 concittadini, ai quali ci stringiamo tutti in un abbraccio virtuale, in attesa di poterlo fare dal vivo, vanno aggiunti altri 2 quartesi che hanno vinto la battaglia e sono guariti”, scrive il sindaco. “Sono proprio loro a darci un concreto motivo di speranza, un raggio di luce capace di farci guardare con moderato ottimismo al futuro”.

“Forza, Quartu, stiamo a casa con fiducia. Una comunità partecipe, una comunità unita, una comunità solidale è più forte. Ed essere forti significa dare ognuno il proprio contributo, che in questo caso significa stare a casa”.

