Quattro casi di Coronavirus a Serrenti, arriva la “scheda uscite” obbligatoria per tutti

Nessuna tessera per “gli esercenti, le attività commerciali, le associazioni di volontariato e le Cooperative che svolgono la consegna a domicilio degli alimenti o beni di prima necessità. Su tutto il territorio sarà intensificata l’attività di controllo”. Le stesse Forze dell’Ordine consegneranno la SCHEDA durante i controlli nell’eventualità che la famiglia non l’abbia ricevuta.

Quattro casi in appena sei giorni di Coronavirus nel Comune di 4700 abitanti del Cagliaritano. “Un incremento” che non è potuto, ovviamente, passare inosservato al sindaco Pantaleo Talloru: che, per cercare di evitare qualunque altro possibile contagio, firma un’ordinanza con la quale detta nuove e importanti regole: “È consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni necessari ed essenziali” e da domani sarà obbligatoria la “scheda uscite Covid-19. Il delegato o responsabile di ciascuna famiglia dovrà indicare la data, le motivazioni dell’uscita e il luogo presso il quale si sta recando o si è recato. La scheda dovrà obbligatoriamente essere mostrata qualora sottoposti a controllo da parte delle Forze dell’ordine”.

Fonte: Casteddu On Line

