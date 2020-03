23 positivi in casa di riposo a Bitti

Diciotto ospiti sui 21 presenti nella casa di riposo di Bitti sono risultati positivi al coronavirus. Cinque i casi riscontrati, invece, tra i 14 operatori sanitari della struttura. Negativi i nove tamponi del personale del 118 e dei medici di base entrati in contatto con loro al momento della scoperta del primo contagio. E' una situazione delicata quella degli ospiti contagiati della struttura, tutti ultraottantenni, alcuni ultranovantenni con altre patologie, anche se al momento non presentano particolari criticità. Stanno bene i cinque operatori sanitari positivi al virus: sono in quarantena e risultano asintomatici.

"Stiamo cercando di gestire la situazione al meglio - spiega all'ANSA il sindaco Giuseppe Ciccolini - Stiamo trasferendo i tre ospiti negativi in un'altra struttura e per questo stiamo aspettando l'autorizzazione dalla Protezione civile. Per quanto riguarda gli ospiti positivi, diciamo che attualmente la situazione è stazionaria, vengono assistiti dai nove operatori rimasti a lavorare, e per consentire i turni ci stiamo adoperando per reclutare un gruppo che arriverà a breve. Stiamo aspettando inoltre un quantitativo notevole di materiale sanitario che arriverà nelle prossime ore".