"Serve comunicare con la cittadinanza anche via social", la richiesta da Sinnai

"Più comunicazione con i cittadini anche attraverso i social come fanno gli altri amministratori in materia di dati sul Coronavirus nel territorio".

La richiesta è stata rivolta via video al sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda dal capo gruppo consiliare del Movimento 5 stelle, Rita Matta.

"È necessaria e vogliamo una comunicazione frequente, chiara, sintetica.

La gente ha diritto di sapere.

Le comunicazioni possono essere fatte anche attraverso i social che - dice Matta -, piacciano o non piacciano, sono seguitissimi in questo momento. L'Istituto superiore della sanità indica casi positivi nel nostro territorio

. I concittadini richiedono trasparenza e una comunicazione puntuale in merito visto che la ATS indica casi positivi nel nostro territorio.

Il sindaco Anedda - conclude la capogruppo grillina - deve fare come fanno i suoi colleghi della Città Metropolitana che parlano alla popolazione anche senza comunicazioni dirette da parte di Regione e o dell' ATS".

Fonte: L'Unione Sarda

