Italia, il rebus autocertificazioni: cambia ancora il modulo per gli spostamenti, l’annuncio ufficiale. Cambia ancora in modulo per l’autocertificazione degli spostamenti durante l’emergenza Coronavirus. Lo ha annunciato il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a Sky Tg24. Su questo, ha spiegato, “sono state fatte ironie, ma cambiano le disposizioni e noi dobbiamo aggiornare il modulo”. E’ la terza volta che viene modificata, quella in arrivo è la quarta autodichiarazione. Il nuovo modulo da stampare sarà disponibile nelle prossime ore, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net-.. “”Stiamo per editare l’ennesimo modulo di autocertificazione, che ormai ai tempi del web è stato anche oggetto di ironia – ha spiegato il capo della Polizia -. Non lo facciamo perché non sappiamo cosa fare, ma per aggiornarci alle nuove disposizioni”.

L'articolo Italia, il rebus autocertificazioni: cambia ancora il modulo per gli spostamenti, l’annuncio ufficiale proviene da Casteddu On line.