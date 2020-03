Sinnai, un cittadino positivo al Coronavirus: “Si tratta di un medico che lavora in un ospedale di Cagliari”

L’ufficialità è arrivata ieri sera, l’ATS ha confermato al centro operativo comunale coordinato dal Sindaco, la presenza di un cittadino risultato positivo al covid-19. Si tratterebbe di un medico, residente a Sinnai e operante presso una struttura ospedaliera di Cagliari, come ci conferma il sindaco Tarcisio Anedda “al momento si tratta di un singolo caso del quale attendevamo conferma ufficiale di quanto era trapelato nei giorni scorsi. A tutti noi è richiesto di continuare ad osservare con fiducia e scrupolosa attenzione, tutte le disposizioni impartite dalle autorità governative, regionali e locali.

Al nostro concittadino, eroe della guerra per la vita che sta combattendo negli ospedali, che ha contratto l’infezione nell’adempimento della sua missione di medico, anticipo la mia solidarietà e quella dell’Amministrazione Comunale e di tutta la Comunità, con l’augurio di pronta guarigione in attesa di poterlo incontrare per esprimergli in modo diretto la nostra gratitudine”.

Intanto proseguono i controlli da parte della polizia locale, affinché la cittadinanza rispetti l’ordinanza di restare a casa riducendo al minimo indispensabile i propri spostamenti.

Fonte: Casteddu On Line