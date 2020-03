Diciotto anziani contagiati dal coronavirus in una casa di riposo

Quattro persone sono in ospedale e solo tre sono risultate positive. Le condizioni di tutti i contagiati sono “stazionarie”, ha riferito Ciccolini che ha parlato di “situazione complessa” nella casa di riposo e invitato i concittadini a rispettare le misure precauzionali per contenere l’infezione, diffidando, ancora una volta, coloro che nei giorni scorsi hanno fatto circolare con messaggi whatsapp le generalità di compaesani sottoposti a quarantena cautelativa in attesa dell’esito dei tamponi.

Sono risultati positivi al Covid-19 quasi tutti gli ospiti della casa di riposo di Bitti (Nuoro), dopo i primi casi diagnosticati nei giorni scorsi. I contagiati sono 18 anziani – fra gli 80 e i 96 anni – su un totale di 21, come emerso dai tamponi cui sono stati sottoposti assieme al personale che li assiste. Secondo quanto comunicato dal sindaco Giuseppe Ciccolini, anche cinque dei 14 dipendenti della casa di riposo sono stati contagiati dal coronavirus, mentre non è stato contagiato nessuno dei medici, infermieri e operatori del 118 che hanno lavorato a stretto contatto con gli ospiti e il personale della casa di riposo.

Fonte: Link Oristano

