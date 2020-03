Dodici cittadini positivi al Coronavirus a Sennori: “Tampone già effettuato, sono in quarantena”

La comunicazione ufficiale dell’Ats è arrivata: a Sennori ci sono dodici cittadini positivi al Coronavirus. A darne notizia è il sindaco Nicola Sassu: “Non c’è motivo di allarmarsi. La situazione è assolutamente sotto controllo. L’amministrazione comunale ha attivato tempestivamente il Centro Operativo Comunale (COC) e sta gestendo i casi applicando alla lettera tutte le procedure previste dal protocollo ministeriale per la gestione dell’emergenza Covid-19. Tutte le persone risultate positive al tampone stanno rispettando il periodo di quarantena e le persone che sono entrate in contatto con loro stanno seguendo l’isolamento fiduciario imposto dalle autorità competenti”. “Invito tutta la popolazione a rispettare le norme di comportamento diramate dal Governo nazionale e dal governo regionale in materia di contrasto al Covid-19. Ricordo che i cittadini possono spostarsi dalla propria abitazione solo per inderogabili motivi di lavoro, salute ed estrema necessità”.

Fonte: Casteddu On Line