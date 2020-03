Coronavirus: salta cronoscalata Alghero - Scala Piccada

Dopo il Rally Italia Sardegna 2020, tappa italiana del World Rally Championship organizzato dalla Fia, ad Alghero resta ferma ai box anche la cronoscalata Alghero - Scala Piccada. Fissata per il weekend tra il 24 e il 26 aprile, la 59/a edizione della gara automobilistica, uno degli appuntamenti più longevi del calendario nazionale e regina delle sfide in salita in Sardegna, slitta a data da destinarsi per via dell'emergenza coronavirus.

Un rinvio chiesto dagli organizzatori dell'Automobile Club d'Italia di Sassari, che fisserà e comunicherà non appena possibile una nuova data per la gara, valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna nord e sud, ossia la serie cadetta nazionale. "Siamo stati ottimisti e abbiamo tenuto ferma la data sino all'ultimo, ma ora servo lo sforzo di tutti nella lotta all'emergenza sanitaria -, dice il presidente dell'Aci di Sassari, Giulio Pes di San Vittorio - Ci faremo trovare pronti per concordare con la federazione una nuova collocazione in calendario. Nel frattempo la Alghero - Scala Piccada, che ha un saldo legame col territorio, si unisce allo sforzo di tutti e spera di tornare presto a celebrare lo sport e i suoi valori".