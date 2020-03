“Il ricavato contribuisce a sostenere l’acquisto di attrezzatura medica per alcuni ospedali in Sardegna”, ha spiegato Alessandro Vagnozzi, presidente del Rotary Club del Terralbese.

La solidarietà non si ferma. Il Rotary Club del Terralbese, vista l’emergenza sanitaria a causa della diffusione del coronavirus, ha deciso di donare l’equivalente del costo di due incontri convivali per i mesi di marzo e di aprile, dando così un aiuto concreto a chi in questi giorni lotta e si impegna per fermare l’epidemia.

Il Rotary del Terralbese in aiuto degli ospedali sardi Dopo la donazione per l’acquisto di attrezzature parte una raccolta di fondi

A questa scelta si affianca anche il lancio di una campagna solidale: “Abbiamo attivato anche una campagna aperta a tutti per ricevere la donazione di 10 euro in cambio di una maglietta del Rotary”, spiega sempre il presidente Vagnozzi. “Chi volesse acquistare la maglietta può mandare un messaggio al mio numero di cellulare: 348.4059513”.

Sono stati acquistati i presidi medici e sanitari utili per fronteggiare l’emergenza, di difficile reperimento in questo periodo.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.