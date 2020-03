Arborea, l’ex colonia marina cambia veste: terminata la manutenzione

“È bello vedere l’ex colonia vestirsi finalmente di nuovo”, prosegue nel post la sindaca Pintus. “Alla ditta che ha realizzato questi interventi vanno i nostri complimenti. Quando si uscirà da questa emergenza si proseguirà con la realizzazione di ulteriori miglioramenti che non è stato possibile programmare, come ad esempio la sostituzione degli infissi”.

Nuovo look per l’ex colonia marina di Arborea. Dopo alcuni mesi, è stata completata la prima fase dei lavori di manutenzione straordinaria della struttura, affidati dal Comune alla ditta Porcu. La sindaca Manuela Pintus ha pubblicato alcune foto in un post su Facebook e ha commentato: “Ci sono cose che il coronavirus non ha fatto in tempo a fermare completamente”.

Fonte: Link Oristano

