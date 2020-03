Pensioni solo fino a maggio? Murtas: “Le parole di Tridico creano allarmismo”

Murtas, così come Ragazzini, sostiene la necessità di un intervento chiarificatore da parte del presidente dell’Inps, che riporti tranquillità e eviti di creare problemi ai danni dei pensionati, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo attualmente vivendo, a causa dell’emergenza coronavirus.

“Le dichiarazioni del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, creano solo allarmismo e ansia”. Il presidente provinciale di Anteas, Massimo Murtas, ha fatto proprie le osservazioni del segretario generale della Cisl Pensionati, Piero Ragazzini, in merito alle dichiarazioni del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, apparse su Il Sole 24Ore. Secondo Tridico, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha la liquidità per pagare le pensioni fino al mese di maggio.

Fonte: Link Oristano

