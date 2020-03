Ora è ufficiale; a Santa Gilla arriva Decathlon. Depositata al Comune la richiesta della Società Nord Ovest Insieme per un intervento edilizio che prevede l’ installazione dell’insegna di esercizio Decathlon. La maxi scritta campeggerà nel prospetto del ingresso principale del centro commerciale in via San Simone.

L’arrivo di Decathlon, colosso francese che riunisce sotto il suo marchio oltre mille e 500 negozi di articoli sportivi a livello mondiale,

nell’ambito della realizzazione dell’ampliamento della struttura commerciale. Un investimento di quasi 900 mila euro, per un beneficio occupazionale di 15 persone in fase di esercizio, più altre 10/15 persone in fase di cantiere.

Il progetto. L’idea è quella di ampliare (altri 4 mila metri quadrati) l’edificio commerciale esistente, in corrispondenza dell’angolo rivolto a sud, dove è attualmente si trova il cortiletto di ingresso alla galleria negozi, per realizzare un nuovo spazio di vendita non alimentare, organizzato autonomamente a piano terreno e al primo piano.

L’attuale ingresso vetrato al centro sarà sostituito dalla vetrina interna, verso la mall, del nuovo negozio e sarà collegato con il primo tramite scala e ascensore idoneo ai disabili. Sul fronte rivolto ad est è prevista la realizzazione di un’aiuola piantumata per salvaguardare la vegetazione presente.

Al primo piano sarà ampliato l’edificio commerciale, per creare uno spazio adibito alla vendita non alimentare. Ma tale ampliamento sarà privo di collegamento diretto con la mall dell’edificio esistente, in quanto addossato alla parete di fondo della grande superficie di vendita attualmente occupata da negozio Hi-Fi. I lavori di ampliamento saranno eseguiti a centro commerciale aperto. L'articolo Ufficiale a Cagliari: a Santa Gilla arriva Decathlon, presto la mega insegna proviene da Casteddu On line.

Fonte: Casteddu On Line