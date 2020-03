Anziano ucciso a Cagliari, fermato un conoscente

Un conoscente che abita nella stessa zona in cui viveva il pensionato è stato fermato ieri notte. Gli agenti della squadra mobile, coordinati dal pm Emanuele Secci che coordina le indagini, sono andati a prenderlo nella sua abitazione. La casa è stata perquisita e sarebbero stati sequestrati alcuni indumenti e un'arma. Il fermato è stato portato in Questura in nottata e questa mattina sarà interrogato.(ANSA).

C'è una svolta nell'indagine per l'omicidio del pensionato, Giuseppe Pintore, l'anziano di 80 anni ucciso con due colpi di pistola alla testa mentre si trovava a bordo della propria auto la mattina del 6 marzo scorso in una stradina sterrata a Maracalagonis, nel sud Sardegna.

Fonte: Ansa

