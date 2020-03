La battaglia continua in Regione: “Struttura di oncoematologia all’Assl”

La battaglia continua in Regione: “All’Assl una struttura di oncoematologia”

Dopo il pronunciamento del Tribunale il consigliere Cera annuncia un’iniziativa a favore dell’Oristanese

L’Assl di Oristano deve disporre di una struttura OncoEmatologica e la sua istituzione può avvenire da subito, utilizzando la Struttura Semplice Dipartimentale di Oncologia, in funzione all’ospedale San Martino, adeguatamente dotata di risorse umane e strumentali, in assenza di ulteriori oneri per il bilancio della Regione. Lo chiede il consigliere regionale oristanese di Forza Italia Emanuele Cera che annuncia un suo impegno in questo senso, all’indomani del pronunciamento del Tribunale di Oristano, grazie al quale una malata oristanese dopo alcun mesi di battaglia ha ottenuto di poter ricevere le terapie salvavita nel nosocomio oristanese che la Regione aveva detto essere prive delle necessarie autorizzazioni.

Il consigliere Cera, aveva sollevato per primo in consiglio regionale il caso della paziente oncologica in pericolo di vita, con una interrogazione il 28 gennaio. Cera, inoltre, aveva sollecitato l’Assessore Nieddu e il Presidente Solinas ad intervenire immediatamente per trovare una soluzione una tantum salva vita per la paziente, anche in deroga, aveva spiegato il consigliere, “ai discutibili criteri attualmente vigenti che precludono il diritto alla salute dei pazienti affetti da patologie oncoematologiche della provincia di Oristano”.

“Spiace”, commenta il consigliere regionale oristanese, “aver rilevato la presenza di forti resistenze all’interno della struttura tecnica dell’Assessorato alla Sanità, che hanno impedito strenuamente il riconoscimento del diritto costituzionale alla salute, privilegiando la forma anziché la sostanza”.