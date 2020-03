Coronavirus: taglio alle corse degli autobus e conferma del blocco di porti e aeroporti sardi

Il governatore firmerà in serata altre due ordinanze. Una riguarda il trasporto pubblico locale, con la progressiva riduzione di corse di autobus e traghetti, e l’altra il regime delle autorizzazioni in entrata e uscita dall’isola per lavoro e motivi di salute. Spostamenti che hanno subito un crollo dal 15 marzo: in dieci giorni si sono registrati 10.655 arrivi e 2.932 partenze. (AGI)

Fonte: Link Oristano

