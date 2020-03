Emergenza coronavirus: il grande impegno dei volontari di Oristano

I volontari di Oristano insieme per aiutare nell’emergenza coronavirus

L’elenco delle associazioni che si occupano di consegne a domicilio. Coordinamento a cura del Comune

Il sindaco Andrea Lutzu ha riunito le associazioni di volontariato operanti nel territorio comunale per coordinare gli interventi durante l’emergenza sanitaria del coronavirus.

Insieme al sindaco e agli assessori Massimiliano Sanna e Carmen Murru, erano presenti i rappresentanti del Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le associazioni del settore Protezione civile (Oristano Soccorso e Prociv Arci Oristano, impegnate nelle attività coordinate dalla Protezione civile regionale e nel supporto alle persone in quarantena).

“In questo momento il ruolo delle associazioni di volontariato è di straordinaria importanza”, spiega il sindaco Lutzu. La riunione è servita per raccogliere testimonianza e conoscere le necessità, ma anche per confrontarci sulle loro modalità operative a favore dei soggetti deboli per poter definire modelli comuni e coordinati di azione, anche per una miglior efficacia degli interventi, in questa fase di crisi sanitaria”.

Questo l’elenco delle associazioni di volontariato sociale, il tipo di prestazione che offrono e le modalità di contatto.

Associazione Prociv Arci Oristano – Assicura un servizio gratuito per la consegna a domicilio di farmaci a favore di anziani, disabili e immunodepressi. Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’associazione via telefono o whatsapp al seguente numero: 338.9835667.

Associazione Oristano Soccorso – Servizio gratuito per la consegna a domicilio dei generi di prima necessità a favore di persone sottoposte alla quarantena. Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’associazione via telefono ai seguenti numeri: 0783/300971; 360.986699.

Croce Rossa Italiana – Cura la distribuzione dei generi di prima necessità a favore di persone in condizione di fragilità e difficoltà economica. Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’associazione via telefono al numero verde 800.065.510.

Caritas Diocesana Arborense – Cura la distribuzione giornaliera dei generi di prima necessità a favore di persone in condizione di fragilità e difficoltà economica. Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’associazione via telefono al numero 389 4792572.

Associazione Volontariato Vicenziano – Cura la distribuzione dei generi di prima necessità a favore di persone in condizione di fragilità e difficoltà economica, già a loro conosciute. Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’associazione via telefono al numero 0783.72400.

Casa del Sole – Cura la distribuzione dei generi di prima necessità a favore di persone in condizione di fragilità e difficoltà economica. Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’associazione via telefono ai numeri 346.6648375 – 349.7460289.

Mensa della Carità – Cura la distribuzione dei pasti a favore di persone in condizione di fragilità e difficoltà economica, presso la sede in via Carmine 34 a Oristano.

Associazione Culturale Carisma – Si propone per la consegna a domicilio dei generi di prima necessità a favore di persone in condizione di fragilità e difficoltà economica. Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’associazione via telefono al numero 329.7387782.

Mercoledì, 25 marzo 2020

