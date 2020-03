“Pur comprendendo l’enorme difficoltà del momento e i sacrifici che ognuno di noi, commercianti compresi, è chiamato a compiere, Vi invito – nei limiti del possibile – ad adoperarvi affinché siano garantite presso i Vostri punti vendita le forniture dei generi di prima necessità”, si legge ancora nella lettera inviata da Santucciu ai commercianti. “Ciò è ancor più urgente alla luce delle ultime disposizioni emanate dal Presidente della Regione con ordinanza n. 11 del 24 Marzo 2020 per effetto delle quali, tra l’altro, è consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire una sola volta al giorno dalla propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni necessari ed essenziali”.

Marrubiu, più rifornimenti nei negozi e spesa limitata alle necessità L’appello del sindaco Santucciu ai suoi concittadini: “Per gli approvvigionamenti comportiamoci come fossimo in guerra”

Santucciu ha invitato anche i propri concittadini a limitare gli acquisti ai generi di prima necessità.

“Poiché i negozi di Marrubiu sono tutti di piccole dimensioni ed in quanto tali potrebbero soffrire queste difficoltà”, ha scritto il sindaco ai cittadini, “vi esorto nel fare le Vostre spese a limitare gli acquisti, davvero, ai generi di prima necessità, senza andare, cioè, alla ricerca di articoli o di marche particolari, accontentandovi d i ciò che trovate sul posto e non pretendendo, in questo frangente, siccome magari si è abituati ad usare, per esempio, l’olio, la pasta o altro, di una marca specifica, di avere solo ed esclusivamente quello”.

“Questa pandemia è una guerra contro un nemico invisibile ma molto pericoloso, pertanto dobbiamo comportarci davvero come fossimo in tempo di guerra anche per l’approvvigionamento delle nostre derrate alimentari così come facevano i nostri nonni”, ha concluso il sindaco di Marrubiu, invitando ancora una volta la popolazione a restare a casa e a uscire solo per motivi urgenti.

Mercoledì, 25 marzo 2020

