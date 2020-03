Una nuova canzone da Irene Loche: “Dedicata a tutti noi che lottiamo”

Da Santa Giusta, un messaggio di solidarietà della cantautrice blues

Lo chiamano il “blocco” dell’artista. Quando la creatività e la passione si fermano per un po’, forse perché la vita di tutti i giorni prende il sopravvento, o l’umore di quel periodo non lascia tregua ai pensieri e l’ispirazione si perde.

Questo è quello che ha vissuto Irene Loche, musicista e cantautrice blues di Santa Giusta. Un blocco musicale che però si interrompe in questi giorni di emergenza sanitaria. Un controsenso forse: quanto tutto si ferma, la città, le persone e il lavoro si interrompono per molti a causa del coronavirus, l’arte, in questo caso la musica, invece non si ferma.

“È da parecchio tempo che non pubblico qualcosa”, scrive infatti sui social Irene Loche, “il mio blocco artistico esiste da prima del COVID-19 ma tanti amici mi hanno chiesto di partecipare alla #musicachenonsiferma e alla pubblicazione di un video che possa mandare un messaggio di conforto e unione in questo periodo molto difficile per tutti”.

“Ci ho messo tanto prima di scegliere un brano giusto”, scrive sempre Irene Loche sulla sua pagina Facebook, “non volevo che fosse una cover, volevo che fosse qualcosa che sentissi davvero e così ho scelto di pubblicare per la prima volta un mio brano, in italiano, così che arrivasse a tutti”.

“Ho scelto questo brano non per fare una rassicurazione o una promessa.. l’ho scelto perché arrivi a tutte le persone, tutti noi, che stiamo vivendo una battaglia e così lo dedico a tutti, specialmente a chi ha perso qualcuno o a chi sta lottando per non perderlo”.

E se la cantante e musicista si è lasciata andare alla sua passione è anche grazie a chi l’ha spronata a farlo con questa iniziativa sui social.

“Voglio ringraziare di cuore tutti gli amici che mi hanno spronato a partecipare a questa iniziativa” conclude infatti Irene Loche, “tra cui Sa Scena Sarda e Angela Colombino e Donato Cherchi. E alla faccia del Coronavis.. io vi abbraccio tutti”.

La canzone scelta è “Stanco”. Musica e testo di Irene Loche.

Mercoledì, 25 marzo 2020

