Benessere aziendale e welfare, ING Italia riceve il Top Employer

ING Italia riceve per la settima volta consecutiva il Top Employer Italia ed il Top Employer Europa, una prestigiosa certificazione che attesta l'atteggiamento virtuoso dell'azienda nei confronti dei propri dipendenti sia nella gestione delle risorse umane che in relazione al welfare aziendale.

L'attenzione verso il proprio personale è una pratica rodata in ING: d’altronde, un dipendente felice e soddisfatto su più livelli è maggiormente produttivo sul lavoro e contribuisce, a sua volta, a rendere disteso e collaborativo l'ambiente. Seguendo, dunque, gli studi più recenti relativi alla gestione del personale e del benessere aziendale, ING si impegna costantemente nel concretizzare un modello efficace ed efficiente, che sappia valorizzare ogni lavoratore sia sul piano personale che professionale. In quest'ottica non si lascia scappare i veri talenti e la possibilità di far crescere ogni dipendente, promuovendo corsi di formazione a ogni livello.

Grande attenzione è posta al benessere psico-fisico dei lavoratori e in questa cornice rientrano le giornate Recharge@ING, che vedono come protagonisti degli esperti afferenti a vari settori, i quali spiegano come migliorare la vita in ufficio toccando argomenti come l'alimentazione, la posturologia e l'incremento dell'attenzione e delle performance. Particolarmente apprezzabili sono gli incontri periodici dedicati all'office massage, allo yoga e al mindfulness a cura della startup Call Me Spa, che porta il centro benessere nelle aziende e che è stata premiata proprio da ING all'interno del contest dedicato alle startup che si distinguono per innovazione digitale e sostenibilità, altro argomento molto caro alla banca olandese.

In ING ogni collaboratore è libero di esprimersi nell'ottica di una cultura lavorativa informale, fondata sul dialogo e il confronto, dove non si teme di poter dire la propria o essere sminuiti, ma dove la diversità e l'inclusione sono ben accette e favorite: non è un caso che ogni anno vi sia la Diversity Week, un'intera settimana dedicata appositamente al tema.

Così come si può leggere all'interno della sezione delle notizie ING presenti sul sito ufficiale della banca, accanto alle giornate Recharge@ING si affianca un sistema di welfare che tocca vari ambiti, dall'assistenza sanitaria integrativa per tutto il nucleo familiare del dipendente, fino ai servizi di assistenza familiari come le baby sitter, passando per le spese scolastiche, la copertura dei costi per il trasporto pubblico e le per le attività ricreative e culturali. Inoltre, pionieristicamente, ING ha esteso l'assicurazione medica complementare anche al partner LGTB, prima ancora che andasse in vigore la legge sulle unioni civili del 2016.

Queste innovazioni nella cultura aziendale si riflettono positivamente sulla produttività dei dipendenti, che si sentono sereni e felici di andare a lavoro, di condividere le esperienze professionali e personali senza barriere. Un modo per valorizzare costantemente le proprie risorse, che dovrebbe essere d'esempio per tutte le realtà italiane.