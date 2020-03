Covid, dai pipistrelli ai complotti, dalle bufale alle prospettive: gli studiosi dell’Università di Cagliari rispondono

Interventi multidisciplinari. La pagina ospita i contributi di Luciano Colombo, Cristina Cabras, Aldo Manzin, Vittorio Pelligra, Donatella Petretto, Marco Pistis ed Enzo Tramontano. Focus su farmaci, vaccini, quarantena, stress, impatto sull’economia, risposte mediche, valutazioni epidemiologiche, percorsi e prospettive. “In questo periodo così difficile, l’Università di Cagliari offre a docenti, studenti, personale tecnico amministrativo, ma anche a un pubblico più vasto, un servizio di aggiornamento scientifico sul tema della ricerca intorno al nuovo Coronavirus Sars-Cov-2 e alla malattia da esso causata, Covid-19. Il servizio, fruibile anche dai non esperti, mette a disposizione le ricerche scientifiche più rilevanti che riguardano questo tema” ha aggiunto la professoressa Morelli. Per raccogliere e coordinare questi materiali si è costituito un gruppo di docenti che operano negli ambiti della Microbiologia, Virologia e Virologia clinica, Epidemiologia e Sviluppo di antivirali (Aldo Manzin e Enzo Tramontano), della Farmacologia (Micaela Morelli e Marco Pistis), della Economia e scienze comportamentali (Vittorio Pelligra), della Psicologia sociale e Psicologia clinica (Cristina Cabras e Donatella Petretto), della modellistica computazionale (Luciano Colombo). “Il servizio – rimarca il pro rettore alla Ricerca – presenta il contenuto di lavori scientifici e rimanda, per un eventuale approfondimento, al link del lavoro originale o del sito scientifico da cui è stato estratto. Ai colleghi del nostro ateneo rinnovo sia l’invito a contribuire, sia a comunicare ad amici e familiari il varo e le opportunità offerte da questo servizio. Buona lettura”. La pagina “La ricerca a portata di mano” sarà costantemente aggiornato.

Da ieri, lunedì 24 marzo, il portale dell’amministrazione universitaria di Cagliari – www.unica.it – ospita una pagina dedicata all’emergenza Covid-19. La risposta degli specialisti dell’ateneo del capoluogo a una pandemia che necessita di informazioni chiare, puntuali, accreditate. Studiosi al servizio della popolazione universitaria e della società civile. Con servizi e approfondimenti di notizie attuali, verificate e rigorose, utili alla collettività e alla comunità scientifica. “Abbiamo pensato che questo sia un momento particolare in cui anche la voce dei ricercatori ha e deve avere un peso specifico nitido e tempestivo” spiega il prorettore per la Ricerca scientifica, Micaela Morelli.

Fonte: Casteddu On Line

