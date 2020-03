Coronavirus: morto pensionato di Guspini. La sedicesima vittima in Sardegna

Aveva accusato i primi sintomi il 15 marzo – ha spiegato all’AGI il sindaco del paese Giuseppe De Fanti – ed è stato ricoverato venerdì scorso, circa due settimane dopo aver partecipato a una festa di laurea a Sassari. Dopo – ha sottolineato il primo cittadino riferendo quanto detto dai familiari – non si era mai spostato dal paese. Da quanto si apprende, temeva di ammalarsi per cui girava sempre con la mascherina.

Ancora un morto con coronavirus in Sardegna, il sedicesimo. Un pensionato di 76 anni, originario di Guspini, è deceduto stamane all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari dove era ricoverato in terapia intensiva da venerdì scorso.

Fonte: Link Oristano

