Abbanoa, domani lavori urgenti: possibili disagi nell’erogazione dell’acqua tra Pimentel e Samatzai

I centri interessati sono Pimentel, Samassi, Samatzai e Serrenti. In questi centri eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi in serata in base all’andamento dei livelli nei serbatoi.

Domani, giovedì 26 marzo 2020, le squadre di Abbanoa effettueranno un importante intervento di manutenzione lungo l’acquedotto Campidano. Nel dettaglio sarà eliminata una dispersione che riscontrata oggi la cui eliminazione è stata immediatamente programmata. I tecnici del Gestore hanno approntato un piano per eseguire i lavori senza dover sospendere il servizio idrico alle utenze interessate: durante la fase dell’intervento, grazie alle manovre in corso nelle reti e all’accumulo delle riserve, l’erogazione sarà garantita dalle scorte nei serbatoi comunali.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.