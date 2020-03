Cagliari, donate 250 mascherine al Corpo di Polizia Municipale

Donazione a favore del Corpo della Polizia Municipale di circa 250 mascherine, che in questo difficile momento costituiscono un valido aiuto per proseguire il servizio di vigilanza e di controllo per il contrasto del Coronavirus.

Un atto di solidarietà da parte delle signore Luisa e Nicoletta della ditta Kosmoestetique, alle quali è andato il ringraziamento del sindaco Paolo Truzzu.

Fonte: Casteddu On Line