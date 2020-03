Per questo motivo, Fratelli d’Italia rivolge un invito al dialogo a tutte le forze politiche e associazioni di categoria. “Dobbiamo frenare le preoccupazioni dell’intero tessuto produttivo isolano, senza escludere nessun settore, dalla piccola partita Iva agli imprenditori che hanno fatto grandi investimenti. Il tessuto produttivo è costretto all’inattività forzata, occorre ‘congelare’ le dinamiche economiche affinché si possa tornare agli standard abituali in breve tempo”, scrivono ancora Mura, Piga e Mandula.

Così gli esponenti di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Francesco Mura, Fausto Piga e Nico Mundula, che lanciano un appello di unità a tutte le forze politiche regionali: “Bene i primi interventi emergenziali messi in campo dalla Giunta regionale, tuttavia le istanze di richieste d’aiuto dal mondo produttivo – senza distinzioni tra imprese piccole, medie e grandi – richiedono uno sforzo ulteriore di tutto il Consiglio regionale”.

“La Regione è impegnata ad affrontare un’emergenza sanitaria senza precedenti. Per questo il nostro ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari in trincea, alle Forze dell’ordine, la Protezione civile, i sindaci, i volontari e la popolazione che sta dimostrando grande senso di responsabilità. Oltre all’emergenza sanitaria va affrontata anche l’emergenza nell’emergenza, ovvero quella economica”.

Emergenza coronavirus. FdI: “Impegno bipartisan per mettere in sicurezza l’economia sarda” L’appello dei consiglieri regionali Francesco Mura, Fausto Piga e Nico Mundula

Fonte: Link Oristano

