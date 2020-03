Coronavirus, a Cagliari volano i droni contro i furbetti delle passeggiate: “Misureranno anche la temperatura”

Nel cielo di Cagliari iniziano ad alzarsi i droni per controllare la situazione in tutti i rioni e beccare i possibili furbetti delle passeggiate senza motivo. In piena emergenza Coronavirus ecco la novità: ad utilizzarli sarà la polizia Municipale, tutta la strumentazione è stata fornita gratuitamente dalla Italdron. Autonomia di volo di mezz’ora, trenta ettari alla volta fotografati, i droni piaceranno a una velocità di 15 metri al secondo. Sono tutti dotati di termocamera che misurerà la temperatura corporea e anche quella dei motori delle automobili. Il primo drone è già in volo in queste ore e nei prossimi giorni se ne aggiungeranno degli altri, sempre a supporto degli agenti della polizia Municipale. Da due piccoli altoparlanti sarà diffuso, a intervalli regolari, un messaggio vocale: “Attenzione, sono vietati gli assembramenti di persone, è obbligatorio rispettare le distanze di sicurezza di almeno un metro. Gli spostamenti sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, urgenza assolute e situazioni di necessità, motivi di salute. State a casa”.

Per chi sarà pizzicato in giro senza un valido motivo, ovviamente, la denuncia sarà assicurata.

Fonte: Casteddu On Line