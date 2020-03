Da Riola un aiuto al San Martino di Oristano: raccolta fondi

Da Riola parte un aiuto per l’ospedale San Martino di Oristano, attraverso una raccolta fondi lanciata dalle associazioni del territorio. La campagna, gestita dalla piattaforma GoFundMe, si chiama “RespiriAMO!Insieme per il San Martino di Oristano” ed è promossa dall’associazione no profit AttivaMente in collaborazione con Motorschool Riola, Aironbike Riola, Insieme per Riola, Avis Riola Sardo-Baratili-Nurachi, Comitato Sant’Anna 2020 Riola, Associazione Ideando Baratili San Pietro, Virtus C.W. Pallavolo e Motosardegna58 ASD.

“In questa fase davvero delicata, ognuno di noi può fare la sua parte”, scrivono dall’associazione. “I nostri eroi in corsia stanno già facendo l’impossibile. Per questo motivo abbiamo deciso di attivare questa campagna di raccolta fondi per l’Ospedale San Martino di Oristano, al fine di reperire del materiale necessario per far fronte all’attuale emergenza Covid-19”.

“Le attrezzature necessarie per garantire la disponibilità di posti letto in terapia intensiva e subintensiva sonomascherine, ventilatori polmonari, dispositivi di ventilazione non invasiva, monitoraggio emodinamico, monitor”, conludono dall’associazione. “Ognuno di noi può fare la propria parte anche con una piccola donazione! DoniAMO”.

Mercoledì, 25 marzo 2020

