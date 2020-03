Coronavirus, in Sardegna boom di contagi negli ospedali: positivi oltre 200 tra medici e infermieri

Sono oltre 200 tra medici e infermieri positivi al Coronavirus in Sardegna. Il dato è stato fornito dall’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu nelle teleconferenza di qualche ora fa. “Quasi tutti operano nelle strutture del Nord Sardegna”, ha sottolineato l’assessore, “precisamente negli ospedali di Sassari, Alghero e Olbia”. I tamponi per tutto il personale sanitario “sono partiti e presto arriveranno i kit per i test rapidi”, ha aggiunto il Governatore Cristian Solinas. Il presidente, nella teleconferenza di oggi, ha annunciato la distribuzione di 92 mila e 300 mascherine (52 mila e 300 chirurgiche), tra un’ora ne arriveranno altre 450 mila. Altri dispositivi sono stati distribuiti alle associazioni di volontariato, mancano solo quelle di Cagliari.

Fonte: Casteddu On Line