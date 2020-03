Coronavirus, Solinas annuncia: “In troppi non rispettano le distanze. Supermercati chiusi la domenica in Sardegna”

Supermercati chiusi la domenica in Sardegna. L’annuncio del presidente della giunta regionale Cristian Solinas. Il provvedimento sarà inserito nell’ordinanza che sarà firmata a breve. “Abbiamo ascoltato le crescenti preoccupazioni del personale dei supermercati per il periodo domenicale”, ha annunciato Solinas, “ci sono tante persone, anche anziani che non mantengono le distanze. e siamo arrivati all’ipotesi di operare la chiusura domenicale. I supermercati apriranno dal lunedì al sabato con orari invariati”. L’ordinanza farà anche chiarezza sulla coltivazione degli orti e vigne e fondi per la sanificazione delle strade (si partirà dalle vie più frequentate e cioè quelle accanto a ospedale Il presidente, nella teleconferenza di oggi, ha annunciato la distribuzione di 92 mila e 300 mascherine (52 mila e 300 chirurgiche), tra un’ora ne arriveranno altre 450 mila. Altri dispositivi sono stati distribuite alle associazioni di volontariato, mancano solo quelle di Cagliari. “Abbiamo chiesto al coordinamento nazionale ventilatori, respiratori e tamponi”, ha chiesto il presidente, “ci siamo mossi sul mercato, ma serve un impegno più preciso e puntuale perché i produttori dei presidi sono fuori dal territorio nazionale e l’approvvigionamento è complicato. Ma daremo oltre 2 milioni di pezzi per stabilizzare l’intero sistema e dare la possibilità di eliminare questa criticità”. I tamponi per il personale sanitario “sono partiti e presto arriveranno i kit per i test rapidi”, aggiunge il Governatore. Il presidente ha parlato anche di un meccanismo di telemedicina innovativo: la possibilità di acquistare 2 mila braccialetti (sanificabili e riutilizzabili) che possano rilevare la saturazione di ossigeno, la temperatura e i parametri cardiaci e trasmettere poi i dati da casa alla centrale. I pazienti potranno essere monitorati dalle strutture, consentendo così di intervenire in maniera precoce evitando che il paziente arrivi all’ospedale in gravi condizioni e discriminare i falsi allarmi.

Fonte: Casteddu On Line