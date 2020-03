Nessun nuovo caso di coronavirus in provincia di Oristano

Nessun nuovo caso di Coronavirus oggi a Oristano. I dati forniti dall’Unità di Crisi regionale confermano il numero di 7 persone contagiate già indicato ieri. Sale invece in Sardegna il numero delle persone decedute, 4 in più di ieri, quando si contavano 11 decessi. E aumentano anche i casi positivi arrivati a 421, 62 in più in un solo giorno. Ben 49 dei nuovi contagi si contano a Sassari, arrivata a 309 persone ammalate di coronavirus; altri 3 contagi a Cagliari , per un totale di 64 casi; a Nuoro ci sono a oggi 26 persone contagiate, 4 più di ieri e nel Sud Sardegna si contano 6 casi in più per un totale di 15 casi. 15 le persone guarite, 6 più di ieri .

È quanto rilevato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 2.859 test, 22 dei quali in corso d’accertamento. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 99, di cui 19 in terapia intensiva, mentre 296 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 5 pazienti guariti, più altri 6 guariti clinicamente. Salgono a quindici i decessi.

Sul territorio, dei 421 casi positivi complessivamente accertati, 64 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+3 rispetto all’ultimo aggiornamento), 15 (+6) nel Sud Sardegna, 7 a Oristano, 26 (+4) a Nuoro, 309 (+49) a Sassari.

