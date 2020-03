Dramma a Monza: infermiera positiva al Coronavirus si suicida

Dramma a Monza, dove un’infermiera si sarebbe tolta la vita. Era in quarantena perché positiva al Covid-19. A darne notizia è la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), anche se le cause non sono ancora note, in una nota in cui esprime «tutto il dolore e la costernazione degli infermieri alla notizia di una giovane collega che non ce l’ha fatta. Forse tutto ciò che la donna ha vissuto alla Terapia intensiva del San Gerardo avrebbe “pesantemente contribuito” al suo gesto. Viveva un pesante stress per la paura di aver contagiato altri.

