Coronavirus, estetista abusiva scoperta a Muravera: denunciata

Per la “titolare” dell’attività di estetista, una 40enne del posto, è scattata la denuncia penale per lo svolgimento abusivo di professione nonché quella per non aver sospeso l’attività lavorativa.

Le Fiamme Gialle sono entrati in casa, on l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, scoprendo che al suo interno veniva svolta abusivamente l’attività di estetista da parte di una ragazza.

Ma la circostanza che la stessa tenesse costantemente nella tasca del giubbotto una delle due mani, senza mai tirarla fuori, ha attirato la curiosità dei Finanzieri. Approfondendo il contesto, i militari hanno appurato che la mano tenuta nascosta dalla signora era “fresca di manicure” e che quindi la fermata non era stata a trovare una sua amica, bensì a farsi fare un trattamento estetico per le mani.

Sono oltre 2300 i controlli della Guardia di Finanza nella provincia di Cagliari per il rispetto delle disposizioni per arginare l’emergenza sanitaria data dal Covid-19-

Fonte: Casteddu On Line

