L’Assl replica ai medici: “Sterile polemica in un momento in cui serve unità per affrontare l’emergenza”

Viene bollata come una “sterile polemica”, la contestazione mossa a Oristano dall’Ordine dei medici e dalle maggiori sigle sindacali di categoria nei confronti dell’Assl, sull’assenza di una direzione e di un coordinamento nella gestione dell’emergenza coronavirus sul territorio.

“Al contrario”, replica l’Assl di una nota, “all’interno della stessa Assl è stata costituita e opera, in costante collegamento telematico, un gruppo ristretto di medici e dirigenti sanitari dedicato alla gestione dell’emergenza Covid-19”.

“Del gruppo”, prosegue la nota dell’Assl, “fanno parte il direttore della Assl di Oristano, il direttore dei presidi ospedalieri ed i dirigenti medici delle direzioni dei tre ospedali di Oristano, Bosa e Ghilarza, i direttori dei Dipartimenti, quelli dei tre distretti socio-sanitari di Oristano, Ghilarza-Bosa e Ales-Terralba, del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, del Pronto Soccorso, di Anestesia e Rianimazione, del Laboratorio Analisi, del Servizio delle Professioni Sanitarie”.

“Il gruppo operativo, che adotta le più importanti decisioni in maniera trasparente e condivisa”, si legge ancora nella nota dell’Assl di Oristano, “è impegnato da oltre dieci giorni nella gestione dell’emergenza Coronavirus e – considerato che anche nell’oristanese sono stati presi in carico diversi pazienti affetti da Covid-19 con un attento controllo dei focolai e senza che alcun operatore sanitario risulti ad oggi contagiato – è possibile affermare che, allo stato attuale, i risultati nelle strategie delineate e nelle modalità operative scelte dalla cabina di regia stanno dando buoni risultati nel contenimento dei casi sul nostro territorio”.

“Alla luce di ciò”, conclude la nota dell’Assl di oristano, “non si capiscono i motivi della sterile polemica accesa dall’Ordine e dalle sigle sindacali proprio in un momento delicato come questo in cui sarebbe importante collaborare in maniera compatta e coesa per affrontare al meglio l’emergenza”.

Martedì, 24 marzo 2020

L'articolo L’Assl replica ai medici: “Sterile polemica in un momento in cui serve unità per affrontare l’emergenza” sembra essere il primo su LinkOristano.it.