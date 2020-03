Cyberghost: come evitare di essere monitorati sul web

Sentiamo sempre più spesso parlare di Cyberghost. Possiamo definirlo come un sistema che permette di creare una rete privata virtuale e quindi non intercettabile da chiunque.

Cyberghost nasce da una crescente esigenza di privacy

È ormai noto come nel web non ci siano segreti e di quanto i nostri dati siano generalmente esposti ad insidie.

Nessun utente infatti ama essere monitorato dai providers di internet, che sia per accedere a risorse come i siti di film in streaming, gaming online o che significhi semplicemente diventare rintracciabili a scopi pubblicitari.

Per evitare di essere monitorati online potrebbe essere necessaria una VPN economica. Per capire di cosa si tratta bisogna comprendere cosa è un indirizzo IP.

Cosa è un indirizzo IP?

L’indirizzo IP è costituito da una serie di numeri che un Internet Service Provider abbina in maniera univoca al nostro dispositivo. In altre parole il tuo smartphone avrà un determinato IP, cosi come il tuo tablet o il tuo laptop.

Questo IP è ciò che lascia traccia del tuo passaggio nel web ed è ciò con cui vieni solitamente monitorato dai providers di internet. Oltre al monitoraggio i malintenzionati potrebbero accedere addirittura alla tua cronologia di navigazione e sapere come ti comporti e quali sono le tue abitudini online.

VPN è l’acronimo di Virtual Private Network

In italiano Rete Privata Virtuale. È un sistema che ti permette di accedere al web in sicurezza.

Immagina il tuo dispositivo come una automobile che entra in una galleria con lo stereo acceso, hai presente quando il segnale radio sparisce?

Ecco hai capito bene, però in questo caso il tuo segnale è costituito da tuo IP con il quale invii e ricevi informazioni, in altre parole la VPN nasconde il tuo IP e quindi nessuno può tenere traccia delle tue attività e ciò significa che hai la possibilità di continuare a navigare senza avere paura che i tuoi dati vengano intercettati, utilizzati impropriamente o addirittura venduti .

Una VPN infatti è un Cyberghost con crittografia avanzata utile a proteggere i tuoi dati, la tua privacy e la soprattutto la tua libertà di movimento sul web.

Quale rischio corro senza Cyberghost e quindi con una normale connessione?

Uno dei rischi più noti è sicuramente lo sniffing delle reti wifi. Chi applica questa tecnica si intromette nella rete wifi e riesce a catturare tutte le informazioni e i dati privati che passano attraverso quella rete compresi dati bancari e password.

E’ superfluo dire che ciò costituisce una grave violazione della privacy che solitamente viene utilizzata dagli hackers per sottrarre informazioni private e analizzare dati senza che l’utente se accorga.

Alcuni consigli utili

Uno dei consigli che possiamo dare è affidarsi ad una VPN con crittografia avanzata facile e veloce da usare affinché nessuno possa intaccare la tua privacy.

Un altro consiglio è quello di evitare di connettersi a reti pubbliche wifi non protette perché ovviamente sono quelle più esposte ad eventuali attacchi da parte dei cyber malintenzionati che potrebbero intercettare informazioni che non vorreste mai condividere.