12esima vittima in Sardegna,morto 76enne

(ANSA) - CAGLIARI, 24 MAR - Sale a 12 il numero dei morti accertati per coronavirus in Sardegna. Questa mattina è deceduto un uomo di 76 anni di San Gavino Monreale, che era ricoverato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, struttura dedicata al Covid-19. Secondo quanto si è appreso, era già affetto da altre patologie e ancora prima del ricovero aveva praticamente smesso di uscire di casa.

"Era il nostro primo caso positivo - racconta all'ANSA il sindaco Carlo Tomasi - tutti i familiari, nove persone in tutto, adesso sono in quarantena, mentre altre 13, sempre collegate a questo caso, sono in isolamento fiduciario e ora attendiamo i risultati dei tamponi. Siamo addolorati per questo nostro concittadino e vicini con tutta la comunità alla famiglia".