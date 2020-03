La polizia locale attiva droni a Sassari

Da mercoledì la polizia locale farà volare i droni sulla città per scovare le persone che non rispettano il decreto "Io resto a casa". Il nucleo specializzato nell'uso di questi apparecchi si affiancherà alle pattuglie di motociclisti, agli agenti in auto e a quelli che in borghese controllano palmo a palmo tutti i quartieri. Ieri sono stati eseguiti 144 controlli alle persone e 16 negli esercizi commerciali per un totale di sei denunce per violazione delle prescrizioni contro la diffusione del Covid-19.