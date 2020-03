Emergenza coronavirus: a Oristano manca una direzione sanitaria

Dura presa di posizione dell’Ordine e dei sindacati medici della provincia Manca una direzione sanitaria e un coordinamento che all’interno dell’Assl affrontino l’emergenza coronavirus. E’ la denuncia contenuta in una lettera inviata dall’Ordine dei medici e dai principali sindacati medici al prefetto di Oristano Gennaro Capo, al sindaco di Oristano Andrea Lutzu e all’amministratore dell’Assl Mariano Meloni, al quale si rimprovera di non aver dato riscontro alla proposta di creazione di una task force. “Prendiamo atto e lamentiamo, in un momento così drammatico come quello che stiamo vivendo”, scrivono i medici nella loro lettera, “che la nostra ASSL di competenza, si è dimostrata sorda e indifferente al nostro appello. Come Ordine, rappresentiamo tutti i professionisti che lavorano al suo interno e dei quali ascoltiamo difficoltà e proposte di soluzioni che possano essere più consone alla gravità attuale, soprattutto prima che le cose precipitino”. “Dalla realtà appurata”, prosegue la lettera, “si evince che manca una direzione sanitaria e un coordinamento che indichi la giusta direzione da seguire, nella confusione che si sta creando per il pericolo del contagio sia tra gli operatori, che per l’utenza”.

“Sottolineiamo”, proseguono i medici, “che siamo organo sussidiario dello Stato e per questo esigiamo rispetto e ascolto, in quanto tuteliamo e difendiamo, senza interessi personali o politici, il bene comune dei nostri professionisti e della collettività. Se vogliamo vincere questa guerra è di assoluta importanza la collaborazione fattiva di tutti gli organismi coinvolti e mettere in atto ogni possibile ausilio che permetta di effettuare una organizzazione che sia in grado di offrire il servizio più valido e adeguato”. La lettera è stata sottoscritta da Ordine dei medici di Oristano, AAROI – EMAC (Associazione Anestesisti Rianimatori Osp. Italiani), ANAAO – ASSOMED (Associazione Medici Dirigenti), CIMO – FESMED (Federazione Italiana Medici Dirigenti), SIMEU (Società Italiana della medicina di emergenza-urgenza), SNAMI (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Itaiani) e SNR (Sindacato Italiano Radiologi). Martedì, 24 marzo 2020 L'articolo Emergenza coronavirus: a Oristano manca una direzione sanitaria sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano