Coronavirus, muore a Cagliari un 76enne di San Gavino Monreale: “Immensa tristezza”

C’è un’altra vittima di Coronavirus, purtroppo, in Sardegna. A Cagliari, all’ospedale Santissima Trinità, è morto qualche ora fa Luigi Casu, settantaseienne di San Gavino Monreale: l’uomo era stato portato nella struttura qualche giorno fa e ieri, il sindaco Carlo Tomasi, aveva avvisato tutta la popolazione del primo caso di contagio. Il cuore dell’uomo, pensionato e una vita trascorsa a lavorare come operaio nella fonderia del paese, “è morto a causa del Coronavirus. Il primo tampone era stato positivo, il secondo negativo ma poi, il terzo, la controprova, era risultato ancora positivo”, spiega il sindaco, contattato da Casteddu Online. “Luigi lascia una moglie e due figli grandi. Provo un immenso dispiacere per la sua scomparsa, so che non era in perfetta forma già da un po’ di tempo”.

Le “classiche” procedure legate alla quarantena “sono già scattate nei giorni scorsi. La popolazione di San Gavino Monreale sta sinora rispettando tutte le regole, speriamo davvero di poter uscire al più presto da questa situazione di emergenza”.

