Conte, bozza del nuovo decreto: chiusure di scuole e spostamenti prorogabili sino al 31 luglio e maxi multe da 4mila euro

Conte, pronto il nuovo piano restrizioni: chiusure di scuole e spostamenti prorogabili sino al 31 luglio e maxi multe da 4mila euro. Un altro decreto in vista. Il consiglio dei ministri al via con clamorose ipotesi sul tavolo: per contrastare i contagi del Coronavirus, il governo pronto a varare le possibilità di estendere sino al 31 luglio, con blocchi di un mese per volta, le restrizioni in casa, gli spostamenti all’interno del Paese e la chiusure di scuole, musei sino a estate inoltrata. Tutto dipenderà ovviamente dall’evolversi dei contagi. Non solo: per i trasgressori dei divieti si passerà a super multe di 4mila euro, contro i 206 euro sinora previsti. Attenziuone però: al momento non ci sono nuove restrizioni adottate dopo il termine del 3 aprile, il termine del 31 luglio è fissato in caso di nuovi focolai.

