Il sindaco di Aritzo annuncia: “Io e mia moglie siamo positivi al Coronavirus”

Con grande rammarico devo comunicarvi che sono positivo al Coronavirus e la stessa sorte è toccata a mia moglie”. Così in un comunicato ufficiale Gualtiero Mameli sindaco di Aritzo che ha aggiunto: “il contato da me avuto con la guardia medica il 7 marzo ha determinato questa situazione”. La positività al Covid del primo cittadino barbaricino è stata riscontrata dopo una visita al San Francesco di Nuoro. Mameli, che ha già mandato all’Ats una lista delle persone entrare in contatto con lui recentemente, sta seguendo una terapia ed è in quarantena nella propria abitazione. “Vi invito tutti alla calma e a stare a casa” ha concludo, “mi dispiace immensamente per questa situazione, auguro a tutti di uscirne presto”.

Fonte: Casteddu On Line