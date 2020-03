Sindaco di Aritzo e la moglie positivi

Il sindaco di Aritzo Gualtiero Mameli e sua moglie Alessandra sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso ai cittadini attraverso un comunicato ufficiale. "Con grande rammarico vi devo annunciare che sono risultato positivo al virus e la stessa sorte è toccata a mia moglie - scrive Mameli - Ieri siamo stati all'ospedale San Francesco di Nuoro e abbiamo fatto i tamponi, oggi abbiamo avuto l'esito.

La radiografia toracica non ha evidenziato problemi ai polmoni, per cui siamo potuti rientrare nella nostra abitazione. Solo io presento sintomi e sto seguendo una terapia apposita, ma tutto sommato stiamo bene. Ho provveduto a trasmettere all'Ats un primo elenco di contatti da noi avuti dal 7 marzo in poi. Vi invitiamo tutti alla calma conclude, e state a casa".

I primi contagi nel Mandrolisai e nella Barbagia di Belvì risalgono ai giorni scorsi con la positività del medico condotto di Tonara e in servizio come guardia medica in altri tre paesi, tra cui Aritzo. Il sindaco e la moglie potrebbero essere stati contagiati attraverso la catena di contatti partita dal medico.