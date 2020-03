Terralba, maschere da mare diventano respiratori con le stampanti 3D

“Qualora la situazione di diffusione del contagio lo rendesse necessario”, spiega il dirigente dell’istituto, Pino Tilocca, “il laboratorio è immediatamente attivabile, grazie alla collaborazione instaurata con il gruppo Sardegna Maker covid-19, fondato da Maurizio Naletto, Marco Sotgia, Giacomo Melis, Alessandro Ariu e Giulia Pani”.

Il gruppo Sardegna Maker covid-19 è nato in modo spontaneo e raccoglie un gruppo i giovani maker e medici sardi, al fine di sviluppare prototipi stampati in 3D utili alla battaglia contro il covid-19. Ha preso le mosse dal lavoro del Fablab di Brescia, che ha stampato in 3D i raccordi per una maschera da sub per convertirla in maschera C-PAP ospedaliera, utilizzabile in terapia sub-intensiva. Già poche ore dopo la messa a disposizione dei file online, in Sardegna si è provveduto a stampare in 3D e verificare i file, recuperando alcune maschere.

Spiega ancora Pino Tilocca: “Il gruppo Sardegna Maker covid-19 ha già creato a livello regionale una serie diffusa di contatti e collaborazioni per supportare con le proprie professionalità l’intervento di contrasto alla diffusione dell’epidemia. La collaborazione fra il nostro istituto e il gruppo di maker e medici consentirà, in caso di necessità, di attivare immediatamente la produzione dei dispositivi di ausilio alla respirazione”.

Martedì, 24 marzo 2020

