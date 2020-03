Sardi bloccati,appello Solinas a Governo

(ANSA) - CAGLIARI, 24 MAR - Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ha chiesto al Governo un chiarimento urgente sulla disposizione dell'ultimo Dpcm che sta bloccando il rientro di decine di sardi in transito verso l'Isola. L'ultimo Decreto - spiega la Regione - ha, infatti, generato il blocco delle autorizzazioni alla partenza e all'arrivo giustificati dal "rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione". "Questo provvedimento governativo - ha chiarito Solinas - sta creando forti disagi su chi sta facendo rientro dall'estero anche con voli organizzati dalla stessa Farnesina ma soprattutto crea situazioni di grande preoccupazione per quei minori che facevano rientro da programmi scolastici internazionali e si ritrovano da soli negli scali portuali ed aeroportuali nazionali dopo lunghi e difficoltosi viaggi dall'estero. Chiediamo con forza e con tutta l'urgenza del caso - ha concluso il governatore sardo - che ci venga data immediatamente la possibilità di autorizzare il loro rientro a casa".

Fonte: Ansa

