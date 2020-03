Un caso accertato e un altro “non ancora ufficialmente accertato ma che arriva da fonti attendibili”.

A certificare due casi di contagio da Coronavirus a Carbonia è la sindaca Paola Massidda: “Il nostro concittadino è ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari, non è intubato e sta bene. Gli faccio i miei migliori auguri di guarigione, stiamo provvedendo ad attivare la catena di informazioni e assistenza per chi si trova in quarantena, non dovrà uscire da casa. Oltre a questo caso”, prosegue la Massidda, “ho saputo fa fonti attendibili che c’è un secondo caso di contagio, sono in attesa di sapere di chi si tratta”. La prima cittadina lancia un doppio appello: “Rispettate le regole per evitare che il contagio possa propagarsi: fate la spesa solo una volta alla settimana e quando, tra qualche giorno, arriveranno i pagamenti delle pensioni alle poste, rispettate l’ordine alfabetico già previsto”.

L'articolo Carbonia, primo caso accertato di Coronavirus: “E potrebbe essercene un altro” proviene da Casteddu On line.