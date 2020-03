Tra le pratiche della vita quotidiana che l’emergenza legata al coronavirus sta stravolgendo, ci sono anche quelle relative al rinnovo dei documenti d’identità e riconoscimento. Per questa ragione il Governo è intervenuto con diverse proroghe che riguardano la scadenza dei documenti di riconoscimento.

È il caso, in particolare, della carta d’identità la cui scadenza è prorogata al 31 agosto prossimo. Attenzione, però, la proroga riguarda solo le carte di identità, cartacee o digitali, scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto Cura Italia (il 17 marzo) e non è valida ai fini dell’espatrio.

La proroga è contenuta nell’articolo 104 del decreto con le misure contro l’emergenza coronavirus, nel quale vengono elencati tra i documenti la cui scadenza è stata prorogata: documento di riconoscimento, cioè ogni documento nel quale vi sia la fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l’identificazione personale del titolare. Ancora, documento di identità, cioè la carta di identità e documento di identità elettronico, cioè il documento analogo alla carta di identità elettronica rilasciato dal Comune, fino al compimento del quindicesimo anno di età.

In caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, se si è in possesso di un documento di riconoscimento scaduto nel periodo successivo al 17 marzo, non si corre il rischio di subire sanzioni.

Martedì, 23 marzo 2020

L'articolo Coronavirus: prorogata la scadenza dei documenti di riconoscimento sembra essere il primo su LinkOristano.it.