Anche i vigili del fuoco mobilitati al fianco dei Comuni

Accolto l’appello dei sindaci dell’Oristanese per azioni contro il coronavirus

Da ieri i vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano sono impegnati in azioni di supporto alle amministrazioni locali per l’emergenza coronavirus. La mobilitazione è stata decisa in risposta alle richieste di tanti sindaci.

Quando non impegnati in interventi di soccorso tecnico urgente, i vigili del fuoco potranno essere coinvolti in operazioni di vario genere: avvisi alla popolazione, trasporto di medicinali e beni urgenti, sanificazione di strade e luoghi pubblici. In situazioni eccezionali potranno intervenire anche i nuclei NBCR (addestrati e attrezzati per affrontare pericoli causati da sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche: da qui l’acronimo NBCR).

Martedì, 24 marzo 2020

L'articolo Anche i vigili del fuoco mobilitati al fianco dei Comuni sembra essere il primo su LinkOristano.it.