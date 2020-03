Caos in ospedale Alghero, chiude il punto nascite

Allarme coronavirus all'ospedale civile di Alghero. Nel Punto nascite del reparto di Ginecologia sono stati riscontrati nove casi positivi al Covid-19 fra medici, infermieri e operatori sanitari. L'Ats ha disposto la sospensione temporanea delle attività del solo Punto nascite e ha dirottato le pazienti verso la clinica Ostetricia dell'Aou di Sassari. Nel frattempo sono in corso le analisi su cinquanta tamponi effettuati sul personale dell'ospedale: in base ai risultati potrebbero essere chiusi anche altri ambulatori e reparti del Civile.

Fonte: Ansa

