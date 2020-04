Come richiedere la Fibra Tiscali online senza chiamare il Call Center

In questi giorni dove si è costretti a stare in casa per contrastare l'avanzata del Covid-19, ci si rende conto di quanto sia importante avere una connessione internet senza limiti e dalle prestazioni adeguate per potersi informarsi in tempo reale, comunicare con i propri cari, lavorare da casa in smart working o semplicemente guardare le proprie serie tv preferisce in streaming. Una semplice connessione dati 4g o un adsl base non è più sufficiente ed in tanti scelgono di passare ad un abbonamento in fibra che consente di avere fino ad 1 Gigabit di velocità al secondo. Tra le compagnie più convenienti e altamente performanti vi è Tiscali, il provider con sede principale in Sardegna che offre abbonamenti a prezzi veramente competitivi e prestazioni di tutto rispetto. Per abbonarsi e avere informazioni, non è obbligatorio contattare il Call Center ma da oggi è possibile affidarsi al Tiscali Store Cagliari che segue tutte le pratiche e fornisce assistenza al cliente senza doversi impegnare in chiamate in prima persona.

Il Tiscali Store di Cagliari ha una propria sede fisica a Cagliari in Viale Trieste, 58 ed è possibile avere assistenza diretta in pre e post-vendita. Offre servizi sia nell'attivazione di abbonamenti Fibra, Adsl e mobile per privati ed aziende ed offre assistenza tecnica e commerciale ai clienti che attivano l'abbonamento senza dover poi passare dal call center standard di Tiscali. Inoltre, assiste i cliente anche nella registrazione al MyTiscali per amministrare in autonomia il servizio e se mai dovesse servire provvede anche ad inviare richiesta di disdetta qualora si voglia chiudere il contratto.

Il Tiscali Store di Cagliari ha in corso diverse promozioni sugli abbonamenti Fibra, Adsl e Mobile ed è in grado di calcolare l'esatta copertura in base all'indirizzo che viene fornito da chi richiede le informazioni tramite il sito web o tramite messaggio whatsapp al 3939433127. Per consultare tutte le offerte e richiedere maggiori dettagli sulla copertura visitate il sito tiscalistorecagliari.it